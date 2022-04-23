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    Finlandiya'da parlamento, NATO üyeliğine 'evet' dedi

    Ukrayna savaşı, Rusya ile sınırı olan Finlandiya'yı endişeye sevk etti. Parlamentoda yapılan oylamada ezici çoğunluk, askeri ittifaka katılmaktan yana görüş bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 16:38
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    Finlandiya'da parlamento, NATO üyeliğine 'evet' dedi

    Finlandiya, son dönemde NATO'ya katılıp katılmama konusunda tartışmalara sahne oluyor.

    Bu kapsamda ülkedeki parlamentoda gerçekleştirilen oylamadan çarpıcı bir sonuç çıktı.

    NATO'ya katılma sinyali

    Finlandiya milletvekillerinin büyük çoğunluğu, NATO üyeliğini desteklediklerini bildirdi.

    200 vekilin 114'ü NATO'ya katılım için "evet" dedi. Bunun asgari sayı olduğu, pek çok vekilin bu konudaki tutumunu henüz ifade etmediği kaydedildi.

    Finlandiya'da askeri ittifak tartışmaları

    İsveç'in yanı sıra Finlandiya'da da askeri ittifaka katılım bir süredir konuşuluyor. Rusya ile uzun bir sınırı paylaşan ülkede parlamento, çarşamba günü NATO'ya katılma ihtimalini değerlendirmeye başladı.

    Başbakan Sanna Marin'in partisi Sosyal Demokratlar'dan milletvekilleri, konuşmalarında NATO'dan bahsetmezken, askeri bir ittifak fikrine desteklerini dile getirdi.

    Finlandiya da parlamento, NATO üyeliğine evet dedi #1

    "Rusya'nın eylemleri ittifaka yaklaştırıyor"

    Sosyal Demokrat grup lideri Antti Lindtman, "Rusya'nın eylemlerinin Finlandiya'yı askeri ittifak gerekliliğine birkaç adım daha yaklaştırdığı açık." dedi.

    NATO ile yakın bir ortak olan Finlandiya, diğer taraftan askeri açıdan "bağlantısız" statüsünü korumaya devam ediyordu.

    Başbakan Marin: Savunma ve güvenlik güçlendirilmeli

    Ancak Başbakan Marin, savunma ve güvenliğin güçlendirilmesi gerektiğini ve NATO üyeliğine başvurup başvurmama kararının haftalar içinde alınabileceğini söylemişti.

    Reuters'ın haberine göre, parlamentodaki 10 grup liderinden sekizi NATO'ya katılmayı desteklediğini belirtti. Sol İttifak lideri Jussi Saramo ise daha geniş bir tartışma çağrısında bulundu.

    200 sandalyeli parlamentoda 16 sandalyeye sahip olan Marin'in hükümet ortağı Sol İttifak, geleneksel olarak NATO'ya karşı çıkmasıyla biliniyor, ancak meclis çoğunluğunun üyeliği desteklemesi halinde hükümetten ayrılmayacağını söylüyor.


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