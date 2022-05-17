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    Finlandiya'da vekillerin çoğunluğu NATO'ya 'evet' dedi

    İskandinav ülkesindeki parlamentoda oylama yapıldı. Dışişleri Bakanı Haavisto, "Avrupa'da savaş var. Kararı kutlamanın gerekçesi yok" dedi.
    • 17.05.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:49
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    Finlandiya'da vekillerin çoğunluğu NATO'ya 'evet' dedi

    Finlandiya, NATO'ya katılmanın hesaplarını yapıyor.

    Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınırına sahip olan ülke, Ukrayna savaşının ardından güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünüyor.

    Parlamento NATO'dan yana görüş bildirdi

    Brüksel'de İsveç ile birlikte NATO'ya katılım başvurusunda bulunacak olan Finlandiya'da parlamento, üyelik başvurusu teklifine ilişkin oylama düzenledi.

    Milletvekillerinin büyük çoğunluğu, NATO'ya katılmaktan yana oy kullandı. 200 milletvekilinden 188'i lehte, 8 ise aleyhte görüş bildirdi.

    "Kararı kutlamak için bir neden yok"

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, kararı kutlamak için ortada bir neden olmadığını belirterek, "Çünkü Avrupa'da savaş var." dedi.

    Haavisto, "Finlandiya'nın NATO üyeliği, 'her zaman barışçıl çözümler arayacağız' şeklindeki temel düşüncemizi değiştirmeyecek. Biz barışsever bir milletiz ve her şeyden önce her çatışmaya diplomatik çözümler arayacağız." ifadelerini kullandı.

    Savunma Komitesi: Finlandiya'nın güvenliği için en iyi çözüm

    Rueters'ın haberine göre, Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi, NATO'ya üyelik yönünde tavsiyede bulunmuştu.

    Açıklamada, "NATO üyeliği, Finlandiya'nın güvenliği için en iyi çözümdür. Askeri kaynak desteğiyle Finlandiya'nın ulusal savunma kapasitesi güçlenir." denilmişti.

    Finlandiya da vekillerin çoğunluğu NATO ya evet dedi #1

    Finlandiya da vekillerin çoğunluğu NATO ya evet dedi #2


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