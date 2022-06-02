Finlandiya'nın ikna çabaları: Türk SİHA'larından satın alabiliriz

Dışişleri Bakanı Haavisto, Türkiye'de ilgilerini çeken bazı silah teknolojilerinin bulunduğunu söyledi. Haavisto'nun, Türk SİHA'larını işaret ettiği belirtildi.

Ukrayna savaşı sonrası Rusya'yı "tehdit" olarak gören Finlandiya, NATO'ya katılmak istiyor.

Rusya ile 1340 kilometre uzunluğunda kara sınırına sahip ülkenin yetkilileri, Ankara'da Türk yetkililerle temaslar kurdu.

"Türkiye'de bazı silah teknolojileri var"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, son açıklamasında, "Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu drone'ları ve diğer sistemleri takip etti.

Ama olayların önüne geçmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım." ifadelerini kullandı.

"Türk SİHA'larından satın alabileceklerinin ipucunu verdi"

Financial Times gazetesi, Finlandiya'nın, Ankara'ya Türk SİHA'larından satın alabileceğine dair ipucu verdiğini yazdı.

Silah satış kurallarını gevşetme ve teröre karşı "sert" olduğu mesajlarını verdiği belirtilen Helsinki yönetiminin, NATO konusunda Türkiye'nin desteğini almaya çalıştığına dikkat çekildi.

Finlandiyalı Bakan: NATO müttefiki olsak...

Haavisto'nun, yaptığı açıklamada, Finlandiya ve Türkiye'nin, NATO'da müttefik olmaları halinde silah anlaşmaları yapabilececeğini söylediği belirtildi.

Türkiye, hem Finlandiya hem de İsveç'in NATO başvurularını engellerken, her iki ülkeyi teröristleri desteklemek ve Ankara'ya silah ambargosu uygulamakla suçluyor.

"Ankara'da olumlu bir jest olarak görülecektir"

Haberde, "Türk SİHA'larını, muhtemelen Bayraktar TB2'yi satın alma hamlesi, Ankara'da olumlu bir jest olarak görülecektir." denildi.

Bayraktar TB2'nin, gelişen Türk savunma sanayisinin amiral gemisi ürünü haline geldiği ve Türk diplomatların yabancı hükümet yetkilileriyle görüşmelerinde söz konusu aracı tanıttığı ayrıntılarına yer verildi.

Stoltenberg: NATO müttefikleri, endişeleri gidermeye hazır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önümüzdeki günlerde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğini, İsveç ve Finlandiya'nın NATO Zirvesi öncesi başvurularında ilerleme kaydetmeyi umduğunu ifade etmişti.

Stoltenberg, tüm NATO müttefiklerinin, terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri de dahil olmak üzere, bu endişeleri gidermeye hazır olduğunu söylemişti.



