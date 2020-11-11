Forbes: Azerbaycan'ın zaferinin arkasındaki 'sihirli kurşun' drone'lar

ABD merkezli dergi, Ermenistan'a karşı elde edilen başarının arkasındaki itici gücün Türk yapımı İHA'lar olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan ordusunun, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgali altındaki toprakları olan Karabağ'ı geri alma konusundaki zaferi, uluslararası basının gündeminde yer almaya devam ediyor.

ABD merkezli Forbes dergisi, Azerbaycan’ın İnsansız Hava Aracı (İHA) öncülüğündeki operasyonlarının, Ermeni güçlerine karşı kesin bir zafer kazandırdığını yazdı.

"SİHİRLİ KURŞUN DRONE'LAR"

"Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı zaferinin arkasındaki 'sihirli kurşun' drone'lar" başlıklı yazıda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan'ın savaşta ele geçirdiği toprakları elinde tutacağı anlaşmayı isteksizce kabul ettiği, "Hem benim için hem de halkımız için inanılmaz derecede acı verici." dediği anımsatıldı.

"İHA FİLOSU ETKİLİ OLDU"

Bakü'nün tüm bu başarısının arkasında İHA filosunun etkili olduğuna dikkat çekildi. Analist Samuel Bendett'in "Azerbaycan'ın İnsansız Hava Araçları, Ermeni hava savunmasını ve yer unsurlarını ortadan kaldırabildikleri sürece gerçekten de bir 'sihirli mermi' idi." görüşü paylaşıldı.

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"EN ÖLÜMCÜLÜ BAYRAKTAR TB-2"

Azerbaycan'ın, çatışmalarda birkaç farklı İHA kullandığı, "en ölümcül" olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 olduğu kaydedildi.

TB2'nin lazer güdümlü Mikro Akıllı Mühimmat (MAM) kullandığı ve bunun da savaşta oldukça etkili olduğunun kanıtlandığı aktarıldı.

AZERBAYCAN'IN VERDİRDİĞİ KAYIPLAR

Azerbaycan ordusunun, TB2'lerden atılan bombaların vurduğu anlaşılan araçların birçok derleme videosunu yayınladığı belirtildi.

Ermenistan güçlerine verilen kayıplardan bahsedilirken, "3 Ekim itibarıyla Azerbaycan, halihazırda 250 zırhlı aracı ve benzer sayıda topçu unsurunun yanı sıra S-300 hava savunma sistemi dahil 39 hava savunma sistemini imha etti." bilgisine yer verildi.

"BENZER DURUM SURİYE'DE YAŞANDI"

Benzer bir durumun haziran ayında Suriye'de meydana geldiği, yine Türkiye'nin Bayraktar TB2'leri tarafından Rus yapımı onlarca uçaksavar aracının imha edildiği kaydedildi.

"İHA'LARLA KAZANILAN SON SAVAŞ OLMAYACAK"

Azerbaycan'ın hava gücüne işaret edilen yazıda, "Bu, İnsansız Hava Araçları tarafından kazanılan ilk savaş olabilir. Sonuncusu olması pek mümkün değil." denildi.