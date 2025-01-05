Frankfurt Havalimanı olumsuz hava koşullarına teslim

AA

Alman Meteoroloji Dairesi, ülkenin birçok eyaletinde buzlanma uyarısında bulundu.

Almanya'da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların Frankfurt Havalimanı'nda kısıtlamalara neden olduğu bildirildi.

Havalimanı sözcüsünün Alman basınına yaptığı açıklamaya göre, bugün planlanan 1.090 uçuştan 120'si iptal edildi.

Dün de buzlanma sebebiyle Berlin Havalimanı'nda 30 uçuş iptal edilmişti.

GÖRÜŞ MESAFESİ DARALDI

Pistlerin temizlenmesi ve görüş mesafesi nedeniyle iptallerin olduğu belirtildi.

Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün seyahat edeceklerin uçuşlarıyla ilgili hava yolu şirketlerine danışmaları ve havalimanındaki bekleme süresi nedeniyle ekstra zaman ayırmaları önerildi.

KAR KALINLIĞI 23 SANTİMETRE

Thüringen'de kar kalınlığının yer yer 23 santimetreyi bulduğu belirtildi.