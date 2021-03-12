Fransa AB üyesi olmayan 7 ülkeye kapılarını açtı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasını Avrupa Birliği üyesi olmayan 7 ülke için kaldırdı.

Fransa, 7 ülke için yeni seyahat kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınını tedbirleri çerçevesinde 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 7 ülke için kaldırdı.

AÇILAN 7 ÜLKE

Bakanlık, söz konusu 7 ülkenin ise İngiltere, Avusturalya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda ve Singapur olduğunu açıklarken, bu ülkelere Fransa'dan gidecek yolculardan artık mazeret belgesi istenmeyeceğini ifade etti.

SEYAHATLERDE TEST UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu 7 ülkeyi kapsayan seyahatlerde 72 saat öncesinde alınmış negatif sonuçlu koronavirüs test uygulamasının ise aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

24 BİN 166 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan, Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı sayısı 89 bin 856'ya çıktı.

VİRÜS TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISINDA ARTIŞ

Virüs tespit edilen kişi sayısı 27 bin 166 artışla 3 milyon 990 bin 331'e yükseldi. Hastanelerde 3 bin 992'si yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 858 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1414 artışla 270 bin 433'e ulaştı.

AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI 4 MİLYON 321 BİN 474'E ÇIKTI

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana koronavirüs aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 321 bin 474'e çıktı, bunlardan 2 milyon 102 bin 490'ına ikinci doz aşı vuruldu.

"SALGININ DURUMU ENDİŞE VERİCİ"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgının durumunun endişe verici olduğunu belirtti.