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    Fransa: Beyrut'taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz

    Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Bruno Foucher, Beyrut Limanı'ndaki patlama hakkındaki soruşturmaya ilişkin konuştu.
    • AA
    • 09.08.2020 - 17:11
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 17:11
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    Fransa: Beyrut'taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük yıkıma yol açan patlamayla ilgili bağımsız uluslararası bir soruşturma yapılması çağrıları sürerken, Fransa'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

    Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Bruno Foucher, Beyrut'ta 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada yer aldıklarını açıkladı.

    FRANSA, SORUŞTURMAYA KATILDI

    Foucher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Beyrut'ta meydana gelen patlama hakkındaki soruşturmaya katıldığını belirtti.

    Fransız Büyükelçi, soruşturmanın nezih ve hızlı yürütülmesi için Lübnan polisi ve jandarmasına teknik destek sağladığını aktardı.

    Fransa: Beyrut taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz #1

    Bruno Foucher

    BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

    Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

    Fransa: Beyrut taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz #2

    AMONYUM NİTRAT SORUSU

    Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

    Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

    Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ViDEO

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