Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya kazanırsa Avrupa'nın güvenliği biter Macron, kendileri savaşta olmasa da, Rusya'nın kazanmaması gerektiğini söyledi. Fransız lider, "Avrupa'nın güvenliği, Rus galibiyetiyle sona erer" dedi.

AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki gidişatı değerlendirdi.

Macron, Moskova'nın galip gelmemesini istediklerini söyledi, aksi halde durumun Avrupa için iyi olmayacağını ifade etti.

"Avrupa'nın güvenliği sona erer"

Manş vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde Deniz Üssü'nde askerlerle buluşan Macron, "Rusya'ya karşı savaşta değiliz ancak bizim görevimiz (Rusya'nın) galibiyetini imkansız kılmak." dedi.

Macron, Ukrayna-Rusya Savaşına ilişkin, "Rus galibiyetiyle, Avrupa'nın güvenliği sona erer." ifadesini kullandı.

"Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestliğini savunuyoruz"

Orta Doğu'daki duruma da değinen Macron, Fransa'nın Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestliğini savunduğunu ve ülkesinin bölgedeki varlığının "etkili" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Fransa'nın, Gazze'de yaralıların tedavisi için hastane hizmeti verecek şekilde düzenlenmiş helikopter gemisi Dixmude bünyesinde 1000'den fazla Filistinlinin ağırlandığını ve 120'den fazla ağır yaralının tedavi edildiğini anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2017'den bu yana ordunun bütçesinin ikiye katlandığını ifade etti.

Macron konuşurken bir kadın fenalaştı

Macron'un konuşması sırasında arkasında ayakta duran bir kadın fenalaştı. Fenalaşan kadına müdahale edildiği sırada Macron konuşmasına kısa bir süre ara verdi.

Macron konuşurken arkasında aralarında jandarmaların da olduğu bir grup ayakta durdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)