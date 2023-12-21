Macron'dan barış görüşmesi şartı: Putin'i, 2024'te Fransa'ya davet edebilirim Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus mevkidaşını ülkesinde ağırlayabileceğini söyledi. Macron, bunun için Rusya'nın Ukrayna ile barış masasına oturması gerektiğini belirtti.

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Batılı ülkeler, Ukrayna'ya sağladıkları askeri yardımlarla Rusya'yı savaştan geri adım attırmaya çalışıyor.

Rusya ise barış masasından "kaçan" tarafından Ukrayna olduğunu iddia ediyor.

Fransa davetine barış masası şartı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i gelecek yıl ülkesine davet edebileceğini söyledi.

Macron, bunu söylerken Kiev ile barış görüşmelerinin yapılması gerektiği şartını koştu.

"Putin, Zelensky'yle durumu değiştirirse olur"

France 5 televizyonuna konuşan Macron, Putin'in olası Paris seyahati konusunda şunları dile getirdi:

Ancak Putin barış görüşmeleri yaparsa ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile durumu değiştirirse olur.

Konuklar arasında Putin 'muhtemelen' olmayacak

Rus basınından TASS haber ajansı, gazetecilerin Macron ile, 2024'te kutlanacak Zafer Günü gibi önemli etkinlikleri görüştüğünü bildirdi.

Yaklaşan kutlamalara katılacak isimler arasında Vladimir Putin'in muhtemelen olmayacağı belirtiliyor.

En son 2014'te katıldı

Rusya Devlet Başkanı, Normandiya Çıkarması'nı anma etkinliklerine en son 10 yıl önce, 2014'te katılmıştı.

Etkinlikte dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ABD Başkanı Barack Obama da yer almıştı.

Macron: Telefon numaramı değiştirmedim

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında sürdürülebilir bir barışa yardımcı olması halinde, Rus mevkidaşı Putin ile görüşmeyi düşüneceğini söylemişti.

"Anlaşmaları bozarak savaşı tek taraflı başlatan ben değilim." diyen Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ukrayna'nın kuzeyinde savaş suçları işlemeye karar veren de Fransa değildi. Ciddi olmak zorundayız, telefon numaramı değiştirmedim.

Putin: Fransa Cumhurbaşkanı bizimle ilişkiyi kesti

Yıl sonu basın toplantısında soruları yanıtlayan Putin'e, Macron hakkındaki görüşleri sorulmuş, Rusya Devlet Başkanı şu yanıtı vermişti:

Bir noktada Fransa Cumhurbaşkanı bizimle ilişkiyi kesti. Biz yapmadık, ben yapmadım. O yaptı. İlgi varsa buna hazırız. Olmazsa biz kendimiz hallederiz.

Avrupa'da 'arayı yeniden bulma' çabaları

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkeleri, bunun karşılığında Moskova'dan doğalgaz tedariki kesintisiyle karşılaştı.

Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yaptığı açıklamada, Putin ile görüşmeye hazır olduğuna dair ifadeler kullanmıştı.

Avrupa'daki bu tavır, Kremlin ile "arayı yeniden bulma" çabaları olarak değerlendiriliyor.