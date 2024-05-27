Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Gazze'de acil ateşkes çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının ardından acil ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail'in Refah'a saldırılarının durması gerektiğini vurguladı.

AA

İsrail, dün gece yine Gazze'de sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırılarında evlerini terk etmek zorunda kalan ve Refah kentindeki bir mülteci kampına sığınan Filistinliler, bu kez kaçmalarına bile fırsat verilmeden bombalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 45 kişinin hayatını kaybettiği katliama dünyadan tepki geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya hesabından İsrail'in Refah'taki katliamına tepki gösterdi.

"Öfke duyuyorum"

Macron, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kampını bombalaması karşısında "öfke duyduğunu" bildirdi.

Derhal ateşkes çağrısı yaptı

Söz konusu saldırıların durması gerektiğini vurgulayarak, Refah’ta Filistinli siviller için güvenli bölge bulunmadığına işaret eden Macron, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve derhal ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıların durdurulması kararına karşın Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)