Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne: Fransızlar, Ukrayna için ölmeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme önerisinin yankıları sürüyor.
Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili mutabakat olmadığını, ancak bu seçeneği dışlamadığını söyledi.
Bunun üzerine birçok NATO ülkesi, Macron'un açıklamalarına tepki göstererek, Ukrayna'ya asker konuşlandırmaya karşı çıktı.
"Asker göndermeyeceğiz"
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu ülkeye asker gönderme niyetinde olmadıklarını bildirdi.
Sejourne, "Fransızlar, Ukrayna için ölmeyecek. Asker göndermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Macron: Ne gerekiyorsa yapacağız
Başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.
Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini vurgulamıştı.
Fikir birliği yok
Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda Batılı ülkeler arasında bir fikir birliğinin olmadığını belirterek, "Kesinlikle Fransa'nın bundan yana olmadığını söylemedim." ifadesini kullanmıştı.
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