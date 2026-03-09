Fransa eski Başbakanı Villepin’den ABD ve İsrail’e yaptırım çağrısı

İsrail'in ABD desteğini alarak İran'a karşı başlattığı savaşa Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa’nın eski başbakanı Dominique de Villepin, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik askeri adımlarının “gerçek ve somut sonuçlar” doğurması gerektiğini belirterek uluslararası toplumun yaptırım dahil çeşitli adımlar atması çağrısında bulundu.

"YIKAN, ONARMAK ZORUNDADIR"

BFM TV’ye konuşan Villepin, uluslararası hukuka aykırı müdahalelerde bulunan ülkelerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Villepin, “Gayrimeşru ve yasa dışı bir müdahalede bulunan her ülke, yıktığını yeniden inşa etmenin bedelini ödemelidir. Yıkarsanız, onarırsınız.” ifadelerini kullandı.

Trump ve Netanyahu’nun İran’a yönelik kararlarının “gerçek ve somut sonuçları olması gerektiğini” belirten Villepin, bu doğrultuda uluslararası bir mekanizma kurulmasını önerdi.

"BM GENEL KURULU, TAZMİNAT İLKESİ OLUŞTURMALI"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin mevcut durumda tıkandığını belirten Villepin, çözüm için BM Genel Kurulu’nun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Villepin, “Benim önerim, Güvenlik Konseyi’nin kilitlendiği bir ortamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla bir tazminat ilkesi oluşturulmasıdır.” dedi.

İSRAİL'E YAPTIRIM ÇAĞRISI

Lübnan’daki saldırılarını genişleten İsrail’e yönelik yaptırımların gündeme alınması gerektiğini ifade eden Villepin, demokratik ülkelerin bu konuda harekete geçebileceğini belirtti.

Villepin, “Demokrasilerimizin harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum ve bunu yapabilirler. Ekonomik yaptırımlar mümkündür, siyasi yaptırımlar mümkündür.” değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA'YA "DAHA AKTİF OL" ELEŞTİRİSİ

Villepin ayrıca Fransa’nın, Lübnan ve Orta Doğu konusunda Avrupa Birliği’ni harekete geçirmekte yeterince aktif olmadığını savundu.

“Fransa fırsatı kaçırıyor, tarihi kaçırıyor.” diyen Villepin, Avrupa’nın daha güçlü bir diplomatik rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

SANCHEZ'E ÖVGÜ

Villepin, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında üslerinin kullanılmasına izin vermediği için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i de övdü. Sanchez’in bu tutumunun “Avrupa’nın onurunu kurtardığını” söyledi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail’in son hava saldırılarında, Lübnan’da 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Gerilim, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırı düzenlemesiyle daha da tırmanmış, bu saldırılarda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil 1.200’den fazla kişi yaşamını yitirmişti. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD askeri varlığının bulunduğu Ürdün, Irak ve Körfez ülkelerine insansız hava araçları ve füzelerle karşılık vermişti.