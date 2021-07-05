Fransa: İHA filosunu genişletmeliyiz

İnsansız hava araçlarında Türkiye'yi işaret eden Fransız senatörler, ülkelerinin üretime ve ihracata başlaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de üretilen SİHA'ların Libya, Suriye ve son olarak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da sağladığı başarı, dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Bu durumun son yansıması Fransa Senatosu'nda görülürken, senatörler ülke güvenliği konusunda İHA filosunu genişletme çağrısında bulundu.

Senato Savunma Komitesi'nin sunduğu, "İHA Savaşına Hazırlanmak" başlıklı raporda, "2019'dan bu yana bu alanda ilerleme kaydettik. Silahlı kuvvetlerin de 2025 yılına kadar binlerce askeri İHA'ya sahip olması bekleniyor." denildi.

TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kısa sürede İHA ve SİHA'larla adından söz ettiren Türkiye, insansız araçların birçok ülkeye ihracını gerçekleştirmeyi başardı.

Raporda, Fransa'nın, Türkiye gibi, "ucuz insansız hava araçlarının üretimine ve ihracatına başlamasının gerekliliği" vurgulandı.

"İHA'LAR GELECEKTEKİ ÇATIŞMALARDA DAHA YOĞUN KULLANILACAK"

Türkiye'nin insansız hava araçlarının kullanıldığı alanlara dikkat çekilen raporda, şunlar kaydedildi:

"2020'de Dağlık Karabağ'daki savaş, Eylül 2019'da Libya'daki çatışmalar ve Mart 2020'de Suriye'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlardaki birçok çatışma, insansız hava araçlarının yoğun kullanımına sahne oldu."

"FRANSA SAVUNMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMELİ"

Ayrıca, gelecek çatışmalarda İHA'ların daha yoğun bir şekilde kullanılacağına işaret edilen raporda, artan İHA kullanımı karşısında Fransa'nın savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiği görüşü paylaşıldı.

İHA'lara karşı korunma sağlamak için "Parade" adlı programı devreye alan Fransa Savunma Bakanlığı, programa 11 yılda 350 milyon euro ayırmayı planlıyor.

Bununla birlikte 2025 yılına kadar sadece 70 milyon euroluk bütçenin ayrılacak olmasının senatörler arasında endişeye yol açtığı belirtiliyor.

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