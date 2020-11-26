Fransa Senatosu, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıdı

Senato'da kabul edilen kararda, Fransız hükümetine Karabağ çağrısı yapıldı. Türkiye ve Azerbaycan, karara tepki gösterdi.

Azerbaycan, yıllardır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'a kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Fransa ise AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

FRANSA'DAN TEPKİ ÇEKEN GİRİŞİM

Bunun son örneği, Fransız Senatosu'nda yaşandı. Senato'da, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar onaylandı.

KARARA 305 "EVET", 1 "HAYIR" OYU

Sembolik değere sahip karar, 1 "hayır" oyuna karşı 305 "evet" oyuyla kabul edildi. 30 Senatör ise "çekimser" oy kullandı.

Kararda, Fransa'nın Ermenilere insani yardımda bulunması ve Dağlık Karabağ'da işlenen "savaş suçlarına" ilişkin uluslararası soruşturma açılmasını talep etmesi gerektiği belirtildi.

HÜKÜMETE KARABAĞ'I TANIYIN ÇAĞRISI

Ermenilere ait dini ve kültürel mirasın koruması gerektiği ifade edilen kararda, Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesine yardım edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kararda, Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısında da bulunuldu.

Sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar kabul edildi ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten unsur bulunmuyor.

TÜRKİYE'DEN KARARA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu'nun Karabağ ile ilgili girişimine tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz.





"TARAFLI OLDUĞUNUN AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR"

Fransa Senatosu’nun bu kararı, tarafsız olması gereken Eşbaşkanların yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çalışmalarının bugüne kadar meseleye neden çözüm getiremediğinin, nasıl taraflı olduğunun da açık bir göstergesidir.

Ermenistan’ın önce Tovuz’da, sonra Yukarı Karabağ’da sergilediği saldırganlık ve provokasyonlar üzerine Azerbaycan gereken karşılığı vermiş ve yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını özgürleştirerek toprak bütünlüğünü tekrar sağlamıştır.

"GERÇEKLERDEN KOPUK BİR ANLAYIŞ"

Esasen, Azerbaycan’ın sahada aldığı sonuç, BM kararlarına yansımış, Fransa’nın da Eşbaşkanı olduğu Minsk sürecinde kayıt altına alınmış ancak hayata geçirilememiş haklarının somutlaştırılmasıdır. Zira ilgili BM kararları Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini amirdir.

Hal böyle iken, Fransa Senatosu’nun Azerbaycan’a işgalden kurtardığı kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması ciddiye alınamayacak kadar gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürüdür. Hiç bir makul gerekçeyle izah edilemeyecek olan bu sağduyudan yoksun karar, Fransa’nın meselenin çözümüne gerçek anlamda katkı sağlama imkanını da sınırlamaktadır.

"FRANSA İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"



Fransa Hükümeti’nin de kabul edilemez bulacağı unsurlar içerdiği görülen kararın, yine son dönemde Fransa’da sıkça görülen Türkiye takıntısını yansıtması ise şaşırtıcı olmasa da düşündürücüdür. Türkiye’nin yakın coğrafyasında hakkın, hukukun ve meşruiyetin yanında aldığı ilkeli tutumların Fransa’da önyargısız ve objektif bir şekilde algılanması; tarihe ya da birbiriyle alakasız konulara son derece hatalı atıflar yapılmasından kaçınılması ilişkilerimizin selameti açısından temel bir gerekliliktir.

Neredeyse 30 yıldır süren Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında gelinen aşamada, Fransa’nın artık doğru sonuçları çıkararak bölgenin istikrara kavuşması için yapıcı bir tutum benimsemesini temenni ediyoruz. Bunun için mevcut gerçeklerden hareketle, uluslararası hukuka uygun kalıcı bir çözüme ulaşmak üzere çaba gösterilmesi yeterli olacaktır.

Türkiye, hemen yanı başında yıllardır süren bu ihtilafın bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacak şekilde sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için diğer ortakları gibi Fransa ile de birlikte çalışmaya hazırdır."

AZERBAYCAN: KARAR PROVOKASYONDUR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu'nun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararının "taraflı" ve "provokasyon" olduğunu açıkladı.

Söz konusu kararın Ermenistan yanlısı senatörler tarafından önerildiği belirtilen açıklamada, "Fransız senatosunun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir." ifadelerine yer verildi.

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"FRANSA'NIN İTİBARINI BALTALADI"

Senatoda onaylanan kararın yasal gücü olmadığı kaydedilen açıklamada, "Arabuluculuk rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olan Fransa’nın itibarını da baltalıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Fransa’daki Ermenilerin Dağlık Karabağ meselesini seçim öncesi kullandığı vurgulanan açıklamada, Fransa hükümetinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği anımsatıldı.

"KARARLAR ÖNYARGILI"

Açıklamada, "Fransız Senatosu, önyargılı kararlar kabul etmesi yerine bölgede barış, istikrar ve gelişime hizmet edecek faaliyetlerle meşgul olarak hem Fransa'nın çıkarına hem de bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olur." ifadeleri kullanıldı.