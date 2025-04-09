Fransa sömürgesi Mayotte'de vatandaşlık alma şartları zorlaşıyor

AA

Fransa, Hint Okyanusu'nda Madagaskar'ın kuzeyinde bulunan sömürgesi Mayotte Adası'nda doğan çocukların vatandaşlık alabilmesini zorlaştırıyor.

Fransız Parlamentosunun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis Genel Kurulunda dün akşam, Fransız vatandaşlığına erişim şartlarını bundan sonra Mayotte'de doğacak çocuklar için sıkılaştırmayı hedefleyen bir yasa tasarısı görüşüldü.

SUNULAN TASARI 339 OYLA KABUL EDİLDİ

Genel Kurulda yapılan oylamada, Cumhuriyetçiler Partisi'nin sunduğu tasarı 174'e karşı 339 oyla kabul edildi.

Tasarı kapsamında, Mayotte'da doğan çocukların vatandaşlık alabilmeleri için anne ve babalarının Ada'da en az 1 yıl ikamet etmiş olması şartı getirildi.

TASARI SENATO'DA KABUL EDİLMİŞTİ

Daha önce bölgede doğan kişinin Fransız vatandaşlığına erişebilmesi için yalnızca bir ebeveynin en az 3 ay Mayotte'de ikamet etmiş olması gerekiyordu.

Tasarı 3 Nisan'da, Parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato'da kabul edilmişti.

MECLİSİN DE KABUL EDİLMESİYLE ONAYLANDI

Meclis'in de kabul etmesiyle tasarı, parlamento tarafından onaylanmış oldu.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.