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    Fransa, Türkiye'den gelenlere karantina zorunluluğu getirdi

    Fransa, Türkiye'den gelenlere karantina zorunluluğu getirdi

    Paris yönetimi, pandemi sebebiyle Türkiye'den gelecek yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 17:35
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    Fransa, Türkiye çıkışlı seyahatlerle ilgili yeni bir karar aldı.

    Fransız hükümeti, koronavirüs salgını döneminde zorunlu karantinaya tabi tutulan ülkelerden oluşan "kırmızı listeyi" genişlettiğini duyurdu.

    Zorunlu karantina şartı, Hindistan'ın listeye eklenmesinden önce, başlangıçta Brezilya, Güney Afrika, Şili ve Arjantin için nisan ortasında getirilmişti.

    TÜRKİYE ÇIKIŞLI YOLCULARLA İLGİLİ KARAR

    Son olarak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeden Fransa'ya gidecek yolcuların, zorunlu karantinaya girmesi kararlaştırıldı.

    8 Mayıs Cumartesi gece yarısı uygulamaya girecek karara göre, Türkiye'den seyahatlere yalnızca zorunlu nedenlerle izin verilecek.

    Fransa, Türkiye den gelenlere karantina zorunluluğu getirdi #1

    10 GÜNLÜK ZORUNLU KARANTİNA

    Fransa'ya gidecek yolcular, seyahat öncesi koronavirüs testine tabi tutulacak. Söz konusu ülkeye varışı 10 günlük zorunlu karantina takip edecek.

    Türkiye'nin haricinde zorunlu karantina şartı getirilen diğer ülkeler Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar.

    Kuralın, 11 yaş ve üstü tüm yolcular için geçerli olduğu kaydedildi.

    Fransa, Türkiye den gelenlere karantina zorunluluğu getirdi #2

    ZORUNLU KARANTİNA ŞARTIYLA İLGİLİ AYRINTILAR

    Bu ülkelerden seyahat edenler, seyahatten 36 saat önce bir PCR testi ya da seyahatten 72 saat önce bir PCR testi ve ardından seyahatten 24 saat önce hızlı sonuç veren antijen testi yaptırmak zorunda.

    10 günlük karantina, bir evde veya otelde, masrafların yolcu tarafından karşılanmasıyla gerçekleşecek.

    Yolcular, uçağa biniş sırasında karantina adreslerini kanıtlamak zorunda olacak. Hava yolları, kanıtı olmayan kişilerin uçağa binmesini reddetme hakkına sahip olacak.

    Yolculara, Fransa'ya vardıklarında başka bir antijen testi yaptırma zorunluluğu getirildi. 10 günlük karantina, sınır polisine bildirilecek. Polis, karantinanın uygulanmasını sağlamak için 10 gün içinde verilen adresi kontrol edecek.

    Fransa, Türkiye den gelenlere karantina zorunluluğu getirdi #3

    KARANTİNAYA UYMAYANLARA PARA CEZASI

    Yolcularla ayrıca, kuralları hatırlatmak ve tavsiyelerde bulunmak için sağlık yetkililerince iletişime geçilecek.

    Gerekli işler için destek sağlanacak ve yalnızca sabah saat 10.00-12.00 arasında yapılabilecek. Bu saatler dışında belirtilen adreste bulunmayanlar, karantinayı ihlal etmiş sayılacak.

    Zorunlu karantinaya uymayanlara 1000 euro ile 1500 euro arasında para cezası uygulanacak.

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