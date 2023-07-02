Fransa yangın yeri! Marsilya'da göstericiler sıfır araçları ateşe verdi 17 yaşındaki bir sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından Fransa'da çıkan olaylar, 5 gündür şiddetli bir şekilde sürerken ortaya yeni görüntüler çıkıyor...

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ensonhaber.com

Fransa'da 5 gün önce başlayan kaos, şiddetini artırarak devam ediyor..

27 Haziran günü başkent Paris’in banliyösü Nanterre'de 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücünün Fransız polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke karıştı.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.

Genci öldüren polis açığa alınıp, tutuklansa da öfkenin dinmesine yetmedi..

Yağma ve kundaklama olayları devam ediyor

Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşandı.

10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Fransa'da her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor..

Bunlardan bir tanesi Marsilya kentinde yaşandı..

Sıfır araçları ateşe verdiler

Marsilya kentinde protestocular bir otoparktaki sıfır araçları ateşe verdi.

Sıfır otomobillerin cayır cayır yandığı anlar ise kameraya yansıdı.