Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, düzenlenen gösterilerde protesto edilirken, bir protestocunun darbetmesi nedeniyle 9 gün iş göremezlik raporu verildi.

Fransa'da 2022'nin Nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylardan aşırı sağcı Eric Zemmour, yaptığı ilk mitingde darbedilmesinin ardından iş göremezlik raporu aldı.

BİR KİŞİ BİLEĞİNDEN TUTUP ÇEKTİ

Zemmour'un kampanya ekibi, cumhurbaşkanı adayının başkent Paris yakınlarındaki Villepinte fuar merkezinde düzenlediği ilk mitingde sahneye çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından bileğinden tutularak çekilmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

9 GÜN İŞ GÖREMEZLİK RAPORU VERİLDİ

Dün, başkent Paris’in kuzeydoğusundaki bir kongre merkesinde miting düzenleyen Zemmour, konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru ilerlerken kalabalığın arasından sıyrılan bir kişi boğazına sarıldı.

Bu kişinin hemen etkisiz hala getirildiğini, ardından polis tarafından gözaltına alındığını aktaran ekip, Zemmour'a 9 gün iş göremezlik raporu verildiğini bildirdi.

ZEMMOUR TARAFTARLARI, IRKÇILIK KARŞITLARINA SALDIRDI

Diğer yandan, mitinge "ırkçılığa hayır" tişörtleriyle katılan SOS RACISM adlı gruptan 5 aktivist, kameralar önünde Zemmour taraftarları tarafından darbedildi.

SOS RACISM'den yapılan açıklamada, 2 aktiviste ilk müdahalenin itfaiye ekiplerince yapıldığı kaydedildi.

BASIN MENSUPLARI DA SALDIRIYA UĞRADI

Ayrıca mitingde yuhalanan ve fiziksel saldırıya uğrayan çok sayıda basın mensubu, alandan ayrılmak zorunda kaldı.

SİYASETÇİLERDEN TEPKİLER

Zemmour'un ilk mitingine şiddet olaylarının hakim olması, sol ve sağdan birçok siyasetçi tarafından eleştirildi.

Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo, Twitter'da yayınladığı mesajda, saldırıya uğrayan aktivistlere desteklerini ileterek şiddet olaylarını kınadığını belirtti.

İktidarın büyük ortağı LREM üyesi ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Hugues Renson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zemmour'un mitingine kaos ve şiddetin hakim olduğunu, bu olayların ulusal birliği bozduğunu ifade etti. Renson, Zemmour'un, temsil etmek istediği Fransa'yı tehdit ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak isimlerden Komünist Parti (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, mitingdeki olayların Fransa'yı Zemmour'un yönetmesi halinde yaşanacakları yansıttığını kaydederek şiddete maruz kalanlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

"ZEMMOUR, İNSANLIĞIN DÜŞMANI"

Aşırı sol partilerden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da düzenlediği mitingde, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının "evrensel bir insanlık" anlayışı olmadığını belirterek Zemmour'un insanlığın düşmanı olduğunu söyledi.

İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle öne çıkan aşırı sağcı aday Zemmour, 30 Kasım'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıklamıştı.

Fransa'da seçimin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak