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    Fransa'da ateş eden kızın elindeki tüfek fırladı

    Yeterince sıkı tutmadığı tüfekle ateş eden kişinin yaşadıkları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 12:20
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    Fransa'da ateş eden kızın elindeki tüfek fırladı

    Fransa'da tüfekle ateş eden kız, talihsizlik yaşadı.

    Creuse kentinde kaydedilen görüntülerde, hedefe doğru nişan alan kişi, yeterince sıkı tutmadığı tüfekle ateş etti.

    TÜFEĞİN FIRLAMA ANI

    Ateş etmesiyle birlikte tüfek, Fransız kızın elinden fırladı. O anlarda kamera kayıttaydı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kızın şaşkınlık ve kısa süreli korku yaşadığı görüldü.

    Fransa'da ateş eden kızın, tüfek elinden fırladı ViDEO

    Fransa da ateş eden kızın elindeki tüfek fırladı #1

    Fransa da ateş eden kızın elindeki tüfek fırladı #2

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