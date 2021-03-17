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- Fransa'da ateş eden kızın elindeki tüfek fırladı
Fransa'da ateş eden kızın elindeki tüfek fırladı
Yeterince sıkı tutmadığı tüfekle ateş eden kişinin yaşadıkları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 11:39
- Güncelleme : 17.03.2021 - 12:20
Fransa'da tüfekle ateş eden kız, talihsizlik yaşadı.
Creuse kentinde kaydedilen görüntülerde, hedefe doğru nişan alan kişi, yeterince sıkı tutmadığı tüfekle ateş etti.
TÜFEĞİN FIRLAMA ANI
Ateş etmesiyle birlikte tüfek, Fransız kızın elinden fırladı. O anlarda kamera kayıttaydı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kızın şaşkınlık ve kısa süreli korku yaşadığı görüldü.
Fransa'da ateş eden kızın, tüfek elinden fırladı ViDEO