Fransa'da avukatlara başörtü yasağı

AA

Fransa'nın Müslümanlık ve başörtüsü takıntısı, yeni yasakları da beraberinde getirmeye devam ediyor.

2000'li yılların başından itibaren başörtüsüne yönelik çeşitli yasaklar ve kısıtlamalar getiren Fransa, bu kez Müslüman avukatları hedefe almıştı.

Avukatların başörtüsü takmasının yasaklanması için bir önerge sunulmuş ancak karara itiraz edilmişti.

İTİRAZ DEĞERLENDİRİLDİ

Yerel medyadaki haberlere göre Danıştay, Fransa Ulusal Barolar Birliğinin avukatlara yönelik başörtüsü dahil farklı simgeleri yasaklayan önergeyi kabul etmesine yapılan itirazı değerlendirdi.

İtiraza ilişkin bu hafta başında verdiği kararda Danıştay, avukatlık mesleğini düzenleyen yasanın 3. maddesinin tek tip kıyafet giymeyi zorunlu kılarak bu mesleği icra edenlere ayırt edici simgeler takmasını da engellediğini savundu.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI ONANDI

Danıştay, birliğin söz konusu önergeyi kabul ederek, mevcut yasadaki hükümlerin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verdiğine hükmetti.

Tüm avukatların tek tip kıyafet giymesinin, müvekkillerinin çıkarlarını savunmanın dışında herhangi bir kişisel tercihini yansıtmalarını önlediğini belirten Danıştay, avukatlar için tek tip kıyafetin yargılananlar arasında eşitliği sağlamaya yardımcı olduğuna ve bunun "adil yargılanma hakkının gerekli bir koşulu olduğuna" kanaat getirdi.

ÖNERGENİN GEÇMİŞİ

Fransa Ulusal Barolar Birliği, Eylül 2023'te avukatlar için başörtüsünü de kapsayan farklı simgeleri yasaklayan bir önerge kabul etmişti.

Önerge, avukatların cübbeleri dışında "ayırt edici simge takmasını" yasaklamayı kapsıyordu.

Fransa'nın Avukatları Sendikası, yasağın avukatların bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle birliğin bu kararının askıya alınması talebiyle Danıştay'a başvurmuştu.