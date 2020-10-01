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Fransa’da bir günde 13 bin 970 yeni korona vakası tespit edildi

Fransa’da bir günde 13 bin 970 yeni korona vakası tespit edildi

Fransa’da son 24 saatte 13 bin 970 kişide daha koronavirüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 577 bin 505’e ulaştı.