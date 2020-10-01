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    Fransa’da bir günde 13 bin 970 yeni korona vakası tespit edildi

    Fransa’da son 24 saatte 13 bin 970 kişide daha koronavirüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 577 bin 505’e ulaştı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 21:23
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    Fransa’da bir günde 13 bin 970 yeni korona vakası tespit edildi

     

    Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor.

    Ülkede son 24 saatte 13 bin 970 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

    Toplam vaka sayısı 577 bin 505’e ulaştı.

    TOPLAM CAN KAYBI 32 BİN 19 OLDU

    Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 96 bin 797 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 19 olduğu aktarıldı.

    Fransa’da bir günde 13 bin 970 yeni korona vakası tespit edildi #1

     

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