Fransa'da devam eden yangında 19 bin 300 hektarlık alan kül oldu

Fransa'da devam eden yangında 19 bin 300 hektarlık alan kül oldu

Bordeaux şehri civarındaki Gironde'da 12 Temmuz'da başlayan orman yangını kotrol altına alınamazken 19 bin 300 hektarlık alan alevlere teslim olarak küle döndü.

Avrupa kıtası, son günlerde orman yangınlarıyla konuşulurken Fransa’nın Bordeaux şehri civarındaki Gironde'da 12 Temmuz Salı günü başlayan orman yangını, henüz söndürülebilmiş değil.

19 bin 300 hektarlık alan kül oldu



Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat yakınlarındaki yangında şu ana kadar 6 bin 500, Landiras kasabasında ise 12 bin 800 hektar alan küle döndü.

Çalışmalar devam ediyor

İHA'nın haberine göre; bölgeden, toplam 34 bin kişi tahliye edilirken 9 uçak ve bin 700 itfaiyeciyle alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Fransa'da devam eden yangında 19 bin 300 hektarlık alan kül oldu - VİDEO