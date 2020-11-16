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    Fransa'da emeklilik reformu Senato'da kabul edildi

    Fransa'da emeklilik reformu Senato'da kabul edildi

    Sarı Yelekliler'in Fransa'da sokaklara dökülmesine neden olan emeklilik reformunun dün gece sessiz sedasız Fransa Senatosu'nda kabul edilmesi, ülkede yeni eylemlerin başlayacağının habercisi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 11:38
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:55
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    Fransa'da sancılı süreç yeniden başlıyor...

    Yaklaşık 2 yıldır Fransa sokaklarını yangın yerine çeviren, grev ve gösterilere neden olan emeklilik yaşını da 67'ye çıkaracak olan emeklilik reformunda yeni bir sürece girildi.

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un,  emeklilik reformuna karşı ısrarlı tavrı yine Fransa sokaklarında yerini, fırtına öncesi sessizliğe bıraktı.

    EMEKLİLİK YAŞI 67 OLDU

    Geçtiğimiz gün Fransa Senatosu'nda Emeklilik Reformu bir kez daha ele alındı. Macron'un emeklilik yaşını 67 çıkarma isteği, Senato'da kabul edildi.

    Sarı Yelekliler'in sokaklara dökülmesine neden olacak emeklilik reformunun dün gece Senato’da sesizce onaylanmasına ise hiçbir Fransız medya kuruluşu, Macron'un baskıcı yönetimi nedeniyle yer veremedi.

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