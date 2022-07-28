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    Fransa'da Emmanuel Macron - Muhammed bin Selman zirvesi

    Macron, Veliaht Prens ile Elysee'de görüşecek. Görüşmede Selman'dan petrol üretiminin artırılmasının talep edileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 16:20
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    Fransa'da Emmanuel Macron - Muhammed bin Selman zirvesi

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Avrupa turuna Fransa ile devam ediyor.

    Önce Yunanistan'ı ziyaret eden Selman, yeni durağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Paris'te ağırlanacak.

    Elysee'de Macron-Selman görüşmesi

    Macron, Selman ile Elysee Sarayı'nda düzenlenecek çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

    Görüşme, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da tırmanan enerji krizinin ortasında gerçekleştiriliyor.

    Petrol üretimi talebi

    Macron'un, kış aylarında enerji kıtlığı konusunda Batı'nın artan endişeleri karşısında Selman'dan Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmasını istemesi bekleniyor.

    Selman, Paris ziyaretinden iki hafta önce ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü. Reuters'ın haberine göre, Batılı ülkelerin hedefi, Riyad yönetimiyle bağları yenilemek.

    Fransa da Emmanuel Macron - Muhammed bin Selman zirvesi #1

    Avrupa enerjide çeşitlilik peşinde

    Moskova'nın Avrupa'ya gaz arzını kestiğini gören Fransa ve diğer kıta ülkeleri, Ukrayna savaşının ardından enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor.

    Emmanuel Macron, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Riyad'ın üretimi artırmasından yana.


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