Fransa'da enerji sorununu anlatan afiş dikkat çekiyor

Enerji politikası nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron'u hedef alan afişte duş başlığı kullanıldı.

Rusya'ya yaptırım uygulayan Paris, doğalgaz akışında kademeli kesintilerle karşılaştı.

Enerji krizinin ortaya çıktığı Fransa'da, doğalgaz ve elektrik fiyatları da tavan yaptı.

Son dönemde yaptığı afişlerle adından söz ettiren Michel-Ange Flori, hükümetten yetkililerin kışa doğru enerji kesintilerinin yaşanabileceği uyarılarına atfen bir afiş hazırladı.

Macron'a elektrik ve doğalgaz tepkisi

Flori, Elysee Sarayı'na duş başlığından suyun aktığı ve üzerinde "Bu kış Fransızlar duş almak için Elysee'ye gidecek." ifadeleri yazılı fotomontajlı afişi, "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Elektrik ile doğalgaz kesintisi durumunda evlerde duş alma sıkıntısı yaşanacağına ve sorumlu makamın Elysee Sarayı olduğuna işaret eden paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

"Isınmak için de gideceğiz"

Bazı kullanıcılar, "Teşekkürler Macron", "Isınmak için de gideceğiz", "Sabununuzun olması yeterli" ve "Utanıyoruz" ifadeleriyle alıntılayarak hükümetin enerji krizi nedeniyle halkı düşürdüğü duruma tepki gösterdi.

Fransızlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptırım tercihinin sonuçlarını "hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ceremesini Fransız halkına ödettiği" şeklinde eleştiriyor.

Macron'u Hitler'e benzetti

Michel-Ange Flori, koronavirüs zorunlu aşı politikası ve sağlık ruhsatı uygulamasının yürürlüğe konulmasının ardından Macron'u, Adolf Hitler'e benzettiği bir afiş hazırlamış, ancak paylaşımı nedeniyle mahkemece "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaretten" 10 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

AA'nın haberine göre, Flori ise karara tepkisini "Cumhurbaşkanı şahsı mevzubahis olduğu durumlar hariç, ifade özgürlüğünü savunmada çok hızlı." ifadeleriyle göstermişti.

Sosyal medyadan kendisini "Herkes duvara yazıyordu ben afişe aktardım." şeklinde savunan Flori, karikatürle ifade tarzının eskiden beri süregeldiğini belirtmişti.