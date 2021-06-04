Fransa'da göçmen kampı dağıtıldı

İçişleri Bakanı Darmanin, yasa dışı olarak nitelendirdiği kampı tahliye ettiklerini bildirdi.

Fransa'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamp, sabah saatlerinde polis tarafından dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından Pas-de-Calais Valiliği'nin açıklamasını paylaşarak yargı kararı ve talimatıyla ülkenin kuzeyindeki Calais'te yasa dışı bir kampın tahliye edildiğini belirtti.

GÖÇMENLERİN KAMPINA MÜDAHALE

Valiliğin açıklamasında, Saint-Omer Calais yolundaki boş arazide bulunan hangarlarda barınmaya çalışan; aralarında 30 kadar çocuğun da bulunduğu yüzlerce göçmenin, polis tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, hangarda yaşayan göçmenlerin kamu sağlığı tehdidi oluşturduğu, kamu düzenini bozduğu ve çevrede yaşayan 50 kadar ailenin kamptan şikayetçi olduğu aktarıldı.

POLİSLE KAMPTA KALANLAR ARASINDA ARBEDE

Fransız basını, kampı dağıtmaya çalışan polis ile kamp sakinleri arasında iki gündür arbede yaşandığını aktardı.

Pas-de-Calais Valiliği'nin bağlı bulunduğu Hauts-de-France Bölgesi Konseyi Başkanı Xavier Bertrand ile Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart'ın, kentte yeniden büyük bir göçmen kampı oluşmasının önüne geçmek için hangarlarda barınanları şikayet ettiği öğrenildi.

Belçika-Fransa sınırında bulunan Calais kentinde, Manş Denizi’ni aşarak İngiltere’ye geçmeye çalışan çok sayıda mülteci bulunuyor.

Calais'deki "Vahşi Orman" olarak adlandırılan mülteci kampı, Fransız polisi tarafından 2016’da yıkılmıştı.