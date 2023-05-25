Fransa'da güvenlik güçlerinin gösterilerde drone kullanmasına izin çıktı

Fransa Danıştay'ı, güvenlik güçlerinin lehine bir karara vardı.
Danıştay, gösterilerde kolluk kuvvetlerinin drone kullanmasına imkan tanıyan kararnameye yapılan itirazı değerlendirdi.
Polis ve jandarmanın lehinde karar
Mahkeme, "uygulamanın yasallığı konusunda ciddi bir şüphe olmadığını" gerekçe göstererek, gösterilerde drone kullanılmasında mahsur olmadığını kararlaştırdı.
2020'de kararname daha çıkmadan emniyetin hayata geçirdiği bu uygulamayı yasaklayan mahkeme, bu sefer nisanda yayınlanan kararnameyle drone kullanma yetkisi alan polis ve jandarmanın lehinde karar verdi.
Drone kullanımı sınırlı olacak
Karara göre, polisin drone kullanımlarında ihlal durumları söz konusu olduğunda, idari bir hakim kararıyla uygulamaya müdahale edilebilecek.
Polis, drone'larla sadece şüpheli durumları izleyebilecek, bunun haricindeki kullanımlar ihlal sayılacak.
Danıştay'a taşınan uygulama
Danıştay, drone kullanımına izin veren kararnamenin içeriğine ilişkin belirli düzenlemeleri kapsayan kararı yakın zamanda duyuracak.
Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, polis, başkent Paris dahil Lyon, Le Havre gibi birçok kentte drone kullanmıştı. Birçok dernek buna itiraz ederek uygulamayı Danıştay'a taşımıştı.