Fransa'da güvenlik güçlerinin gösterilerde drone kullanmasına izin çıktı Ülkedeki Danıştay, kararname sonucu drone kullanma yetkisi alan polis ve jandarmanın lehinde bir karara vardı.

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Fransa Danıştay'ı, güvenlik güçlerinin lehine bir karara vardı.

Danıştay, gösterilerde kolluk kuvvetlerinin drone kullanmasına imkan tanıyan kararnameye yapılan itirazı değerlendirdi.

Polis ve jandarmanın lehinde karar

Mahkeme, "uygulamanın yasallığı konusunda ciddi bir şüphe olmadığını" gerekçe göstererek, gösterilerde drone kullanılmasında mahsur olmadığını kararlaştırdı.

2020'de kararname daha çıkmadan emniyetin hayata geçirdiği bu uygulamayı yasaklayan mahkeme, bu sefer nisanda yayınlanan kararnameyle drone kullanma yetkisi alan polis ve jandarmanın lehinde karar verdi.

Drone kullanımı sınırlı olacak

Karara göre, polisin drone kullanımlarında ihlal durumları söz konusu olduğunda, idari bir hakim kararıyla uygulamaya müdahale edilebilecek.

Polis, drone'larla sadece şüpheli durumları izleyebilecek, bunun haricindeki kullanımlar ihlal sayılacak.

Danıştay'a taşınan uygulama

Danıştay, drone kullanımına izin veren kararnamenin içeriğine ilişkin belirli düzenlemeleri kapsayan kararı yakın zamanda duyuracak.

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, polis, başkent Paris dahil Lyon, Le Havre gibi birçok kentte drone kullanmıştı. Birçok dernek buna itiraz ederek uygulamayı Danıştay'a taşımıştı.