Fransa'da iktidar milletvekili Violette Spillebout'un kapısına duvar örüldü Lille'de evi hedef olan Spillebout'un konutunun kapısına 1 metrelik duvar örüldü. Polisler duvarı yıkarken Fransız vekil, "Bunu asla kabul etmem" dedi.

AA & Ensonhaber

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler, farklı bir görüntüye sahne oldu.

İktidar partisi Rönesans'tan milletvekili Violette Spillebout'un evi, protestocular tarafından hedef alındı.

Evinin kapısına 1 metrelik duvar ördüler

Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak olan reformun karşıtları, Lille kentinde Spillebout'un evinin kapısına 1 metrelik duvar ördü.

Kapının önüne barikat da kuran göstericiler, "Herkes Spillebout'tan nefret ediyor" sloganı attı.

Belediye Başkanı tepkili

Milletvekilinin evinde kızının olduğu belirtilirken, adrese gelen polisler örülen duvarı yıktı.

Lille Belediye Başkanı Martine Aubry, Twitter'dan milletvekilinin evinin girişine duvar örülmesine tepki gösterdi.

Hedefteki vekil: Bunu asla kabul etmem

Örülen duvarın fotoğrafını paylaşan Spillebout, Twitter hesabından şunları yazdı:

Tartışmaya, bazen güçlü şekilde karşı çıkmaya evet. Evime saldırmak. Acısını ailemden çıkarmak. Bunu asla kabul etmem. Nefret ve şiddetin başladığı yerde demokrasi biter.



Bu eylemle lekelenen sendikalardan, belediye seçimleri sırasında zaten bana saldırmış olan Lille'deki grupların ortak eylemini kayıtsız şartsız kınamalarını istiyorum! Herkese karşı dikkatli olmaya devam ediyorum.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara inerek protestolar düzenlemişti.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.