7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 20,674 Filistinli sivil hayatını kaybetti.
İsrail'in saldırıları, küresel düzeyde yoğun tepkilere neden olmaya devam ediyor.
AVM'de Gazze'de öldürülen çocukların adları yazılı broşürler dağıtıldı
Fransa'nın Lyon kentindeki aktivistler, bir alışveriş merkezinde İsrail'in saldırılarına karşı bir eylem gerçekleştirdi. Eylemciler, İsrail'e destek veren markalara yönelik boykot çağrısında bulunan broşürlerle birlikte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden küçük çocukların isimlerini içeren broşürleri, alışveriş merkezinin üst katından aşağıya bıraktı.
Etrafa saçılan broşürlerde, 1, 3, 7 ve 11 yaşlarındaki çocukların isimleriyle birlikte "soykırımı durdurun" ifadesi yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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