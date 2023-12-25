Haberler



Dünya



Fransa'da İsrail'in öldürdüğü çocukların adlarının yazılı olduğu broşürler AVM'de dağıtıldı

Fransa'da İsrail'in öldürdüğü çocukların adlarının yazılı olduğu broşürler AVM'de dağıtıldı Lyon kentinde İsrail’in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isminin yazılı olduğu broşürler, bir alışveriş merkezinin üst katından aşağı bırakıldı.