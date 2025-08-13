Fransa'da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı

Fransa'da denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı aktarıldı.
Olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığı bildirildi.
TAMAMEN DURDURULDU
Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi, denizanaları sebebiyle tamamen durdu.
TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR
Fransızlar filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışıyor.
DENİZANASI NÜFUSUNDA ARTIŞ
Bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış var.
KÜRESEL ISINMA VURGUSU
Bilim insanları, denizanalarının küresel ısınmanın etkisiyle hızla ürediğini vurguluyor.