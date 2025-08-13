Fransa'da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı

Fransa'da denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı aktarıldı.

Olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığı bildirildi.

TAMAMEN DURDURULDU

Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi, denizanaları sebebiyle tamamen durdu.

TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Fransızlar filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışıyor.

DENİZANASI NÜFUSUNDA ARTIŞ

Bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış var.

KÜRESEL ISINMA VURGUSU

Bilim insanları, denizanalarının küresel ısınmanın etkisiyle hızla ürediğini vurguluyor.