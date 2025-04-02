Fransa'da özel okulda cinsel istismar ve şiddet: 200 şikayet var

AA & Ensonhaber

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Notre-Dame de Betharram okulunun mağdur eski öğrencilerinden oluşan bir topluluk, okulda gerçekleşen cinsel istismar ve fiziksel şiddet olaylarına dair ek 48 şikayetle Pau Savcılığı'na başvurmayı planladıklarını duyurdu. Bu yeni başvurularla birlikte, okuldan mağdur olduğunu belirten şikayetçi eski öğrenci sayısının 200'e ulaştığı ifade edildi.

"HAYATLARI BOYUNCA UNUTAMAYACAKLARI İZLER BIRAKTIK"

Fransa'daki Katolik okullarının idari, pedagojik ve manevi koordinasyonundan sorumlu Katolik Eğitim Genel Sekreteri Philippe Delorme, Notre-Dame de Betharram ile ilgili Meclis soruşturma komisyonu önünde açıklamalarda bulundu. Delorme, mağdur eski öğrencilerle empati içinde olduklarını belirterek, "Bu gençler ve ailelerine insanca bir eğitim vereceğimize dair verdiğimiz sözleri tutmadık. Bunun yerine, onlara kabul edilemez şekilde kötü muamelede bulunarak, hayatları boyunca unutamayacakları izler bıraktık." dedi.

BAŞBAKAN BAYROU, SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Mediapart internet sitesi, 5 Şubat'ta yayımladığı bir haberde, 1993-1997 yılları arasında eğitim bakanı olarak görev yapan ve şu anda başbakan olan François Bayrou'nun, söz konusu okulda cinsel istismar ve fiziksel şiddet iddialarından haberdar olduğunu öne sürmüştü. Muhalefetten gelen baskılar üzerine Bayrou, 11 Şubat'ta Meclis'te yaptığı açıklamada, Bakanlık döneminde okulla ilgili herhangi bir şiddet ya da cinsel istismar suçlaması almadığını savundu.

Öte yandan, Notre-Dame de Betharram okulunun 93, 69 ve 59 yaşlarındaki üç eski çalışanı, 19 Şubat'ta gözaltına alındı. Okulun eski öğrencilerinden 112 kişinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, 1960-2011 yılları arasında okulda gerçekleştiği öne sürülen cinsel istismar ve şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, 27 Şubat'ta başka 40 kişi de okula yönelik suç duyurusunda bulunmuştu.