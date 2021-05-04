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    Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı

    Kısıtlamalara rağmen parti yapanlara yönelik baskın düzenleyen polis, gözaltına aldığı 2 gence orantısız şiddet uyguladı. 1 gence yumruk atan polis, gencin kız arkadaşına biber gazı ile müdahale etti.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:30
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    Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı

    Fransa’nın Marsilya kentinin Saint-Charles bölgesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında kısıtlama kuralları uygulandı.

    Kentte tedbirlere yönelik denetim gerçekleştiren polis ekipleri, yasağa rağmen parti düzenleyenlere baskın yaptı.

    Baskından kaçamayan 23 yaşındaki genç bir müzisyen ve kız arkadaşı, polis şiddetine maruz kaldı.

    SAÇLARINDAN ÇEKİLDİ

    Gençlere orantısız güç uygulayan polislerden biri, genç müzisyene tokat atıp saçlarından çekerek araca götürdü.

    Polise engel olmak isteyen kız arkadaşını da biber gazı ile müdahale edildi. Gözaltına alınan çift, 40 saatin ardından serbest bırakıldı.

    Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Genç çiftin uygulanan orantısız güçten şikayetçi olmaları üzerine Ulusal Polis Soruşturma Birimi (İGPN), orantısız şiddet kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soruşturma başlattı.

    Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı VİDEO

    SAHADAN ALINDILAR

    Olayla bağlantılı olan iki polisin, soruşturma tamamlanana kadar sahada görev yapamayacağı açıklandı.

    "Sonuç alınana kadar, iki polis memuru kamu alanında görev içermeyen görevlere atandı." açıklamasında bulunuldu.

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    Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı #6

    Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı #7

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