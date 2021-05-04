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- Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı
Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı
- İHA
- 04.05.2021 - 16:01
- Güncelleme : 04.05.2021 - 16:30
Fransa’nın Marsilya kentinin Saint-Charles bölgesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında kısıtlama kuralları uygulandı.
Kentte tedbirlere yönelik denetim gerçekleştiren polis ekipleri, yasağa rağmen parti düzenleyenlere baskın yaptı.
Baskından kaçamayan 23 yaşındaki genç bir müzisyen ve kız arkadaşı, polis şiddetine maruz kaldı.
SAÇLARINDAN ÇEKİLDİ
Gençlere orantısız güç uygulayan polislerden biri, genç müzisyene tokat atıp saçlarından çekerek araca götürdü.
Polise engel olmak isteyen kız arkadaşını da biber gazı ile müdahale edildi. Gözaltına alınan çift, 40 saatin ardından serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç çiftin uygulanan orantısız güçten şikayetçi olmaları üzerine Ulusal Polis Soruşturma Birimi (İGPN), orantısız şiddet kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soruşturma başlattı.
Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı VİDEO
SAHADAN ALINDILAR
Olayla bağlantılı olan iki polisin, soruşturma tamamlanana kadar sahada görev yapamayacağı açıklandı.
"Sonuç alınana kadar, iki polis memuru kamu alanında görev içermeyen görevlere atandı." açıklamasında bulunuldu.