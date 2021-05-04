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Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı

Fransa’da polis, kısıtlamaya uymayan gençlere şiddet uyguladı

Kısıtlamalara rağmen parti yapanlara yönelik baskın düzenleyen polis, gözaltına aldığı 2 gence orantısız şiddet uyguladı. 1 gence yumruk atan polis, gencin kız arkadaşına biber gazı ile müdahale etti.