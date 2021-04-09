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    Fransa'da resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağı Senato'dan geçti

    Fransız Senatosunda, Cumhuriyetçiler Partisi'nin teklif ettiği, resmi müsabakalarında seyirci ve sporcuların başörtüsü takmasını yasaklayacak madde kabul edildi.
    • AA
    • 09.04.2021 - 06:25
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    Fransa'da resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağı Senato'dan geçti

    Fransa'da müslümanlara yönelik dışlayıcı uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

    Fransız Senatosu'nda "ayrılıkçı" yasa tasarısına, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını içeren maddenin eklenmesi kararlaştırıldı.

    Senatoda, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen tasarı görüşülürken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) Senatör Stephane Piednoir, tasarıya yeni madde eklenmesini teklif etti.

    BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI MADDESİ KABUL EDİLDİ

    137 "hayır" oyuna karşı 183 "evet" oyuyla kabul edilen maddeye göre, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında seyirci ve sporcuların başörtüsü takması yasaklandı.

    ULUSAL MECLİS'İN ONAYI GEREKİYOR

    Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, yaptığı açıklamada, spor müsabakalarının yapıldığı yerlerin kamuya açık alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve buralarda laiklik prensiplerinin geçerli olduğunu belirtti.

    Maracineanu, bu konuda çalışma yapacaklarını ancak bu maddenin tasarıya eklenmesini istemediğini söyledi.

    Senato'da ayrıca spor federasyonlarının tüzükte dini propagandanın yasak olduğuna yönelik ibarenin yer almasını zorunlu kılan maddenin tasarıya eklenmesine karar verildi.

    Senato'da geçen hafta yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

    Fransa da resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağı Senato dan geçti #1

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