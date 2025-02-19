Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsü yasaklanıyor

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Fransa'da başörtüsü, uzun süredir laiklik tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

2004'te okullarda dini simgeleri yasaklayan yasa yürürlüğe girerken, 2021'de de kamuya açık alanlarda başörtüsüne yönelik kısıtlama önerileri gündeme gelmişti.

Bu tartışmaların son halkası, spor dünyasına yönelik yeni bir yasak oldu.

SPOR MÜSABAKALARINDA BAŞÖRTÜ YASAKLANDI

Fransa Senatosu, spor müsabakalarında başörtüsü gibi dini aidiyet gösteren simgelerin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

210 senatör tasarıya "evet" derken, 81 senatör "hayır" oyu kullandı.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin'in sunduğu tasarı, kamuya ait spor tesislerinde toplu ibadeti ve dini simge içeren kıyafetleri de yasaklıyor.

"LAİKLİK BİR DİNİ DAMGALAMAK İÇİN KULLANILIYOR"

Senato’daki görüşmeler sırasında solcu ve merkez sağcı senatörler arasında gerginlik yaşandı.

Solcu senatörler, tasarının Müslüman kadınları hedef aldığını savunurken Sosyalist Senatör Sylvie Robert, "Laiklik, bir dini damgalamak için kullanılıyor." dedi.

"İSLAM'I TAKINTI HALİNE GETİRDİLER"

Yeşiller Partili Yannick Jadot ise, merkez sağın İslam'ı "takıntı haline getirdiğini" öne sürdü.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis’te de görüşülecek.