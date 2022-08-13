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- Fransa'da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı
Fransa'da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı
Perpignan şehrinde, yeraltı çöp konteynerine düşen telefonunu almaya çalışırken çöpe sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 13.08.2022 - 15:30
Fransa'da eşine az rastlanır geriplikte bir olay yaşandı.
Perpignan şehrinde bir kişi telefonunu yeraltı çöp konteynerine düşürdü.
Konteynere sıkıştı
İHA'nın haberine göre Telefonunu almaya çalışırken başı ve vücudunun üst kısmı çöp konteynerine sıkışan kişi büyük panik yaşadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.
Fransa'da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı VİDEO
1 saatte kurtarıldı
Yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekipleri çöp konteynerini keserek sıkışan kişiyi kurtardı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöp konteynerine sıkışan kişinin durumunun iyi olduğu görüldü.