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    Fransa'da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı

    Perpignan şehrinde, yeraltı çöp konteynerine düşen telefonunu almaya çalışırken çöpe sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 13.08.2022 - 15:30
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    Fransa'da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı

    Fransa'da eşine az rastlanır geriplikte bir olay yaşandı.

    Perpignan şehrinde bir kişi telefonunu yeraltı çöp konteynerine düşürdü.

    Konteynere sıkıştı

    İHA'nın haberine göre Telefonunu almaya çalışırken başı ve vücudunun üst kısmı çöp konteynerine sıkışan kişi büyük panik yaşadı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

    Fransa'da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı VİDEO

    1 saatte kurtarıldı

    Yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekipleri çöp konteynerini keserek sıkışan kişiyi kurtardı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöp konteynerine sıkışan kişinin durumunun iyi olduğu görüldü.

    Fransa da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı #1

    Fransa da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı #2

    Fransa da telefonunu almak isteyen adam konteynere sıkıştı #3


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