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Fransa'da yeni günlük vaka rekoru: 30 bin 621

Fransa'da yeni günlük vaka rekoru: 30 bin 621

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 30 bin 621 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.