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    Fransa'da yeni günlük vaka rekoru: 30 bin 621

    Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 30 bin 621 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 21:33
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    Fransa'da yeni günlük vaka rekoru: 30 bin 621

    Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarında rekor artış devam ediyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, koronavirüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 30 bin 621 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 809 bin 684’e ulaştığı belirtildi.

    Son verilerle birlikte, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

    Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 88 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 135’e yükseldiğini ifade etti.

    Son bir haftada 6 bin 529 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bin 750 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

    YASAKLAR BAŞLIYOR

    Öte yandan Fransa’da salgınla mücadele kapsamında 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    Fransa da yeni günlük vaka rekoru: 30 bin 621 #1

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