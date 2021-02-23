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    Fransa'da yere çakılmaktan kıl payı kurtulan paraşütçü

    Rüzgarın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yere iniş yapan paraşüt pilotunun o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 15:35
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    Fransa'da yere çakılmaktan kıl payı kurtulan paraşütçü

    Fransa'nın Annecy kentinde uçuş yapan paraşüt pilotu, rüzgarın etkisiyle savrularak tehlikeli anlar yaşadı.

    Havada taklalar atarak aşağı doğru süzülmeye başlayan paraşütçü, tecrübesi sayesinde yere çakılmaktan son anda kurtuldu.

    Kazadan kurtulan pilotu şaşkınlıkla izleyen çevredekiler ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

    İşte o anlar...

    Fransa'da yere çakılmaktan kıl payı kurtulan paraşütçü

    Fransa da yere çakılmaktan kıl payı kurtulan paraşütçü #1

    Fransa da yere çakılmaktan kıl payı kurtulan paraşütçü #2

    Fransa da yere çakılmaktan kıl payı kurtulan paraşütçü #3

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