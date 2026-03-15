Fransa’da yerel seçimlerin ilk turu bugün yapılıyor

Avrupa’nın önemli siyasi gündemlerinden biri olan yerel seçimler için Fransa’da seçmenler bugün oy kullanıyor. Yaklaşık 49 milyon kayıtlı seçmen, belediye yönetimlerini belirlemek amacıyla sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlayacak.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE OY VERME SÜRESİ DAHA UZUN

Seçimlerde oy kullanma işlemi küçük yerleşim yerlerinde 18.00’de, başkent Paris gibi büyük şehirlerde ise 20.00’ye kadar devam edecek.

900 BİNDEN FAZLA ADAY YARIŞIYOR

Yerel seçimlerde ülke genelinde 50 bin 478 listede toplam 904 bin 42 aday yarışacak. Seçimler sonucunda 34 bin 944 belediyenin yönetimi belirlenecek.

İKİNCİ TUR 22 MART'TA

Belediye seçimlerinin ilk turunda sonuçların kesinleşmemesi durumunda, yerel seçimlerin ikinci turu 22 Mart’ta gerçekleştirilecek. Bu turda belediye başkanları ve yerel yönetimlerin nihai kadroları belirlenecek.