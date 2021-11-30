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    Fransız polisi, göçmen kampına müdahale etti

    Londra-Paris hattında tansiyonun yükselmesine yol açan göçmenlerin kampı dağıtıldı.
    • REUTERS
    • 30.11.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 15:00
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    Fransız polisi, göçmen kampına müdahale etti

    Fransa'da polis, İngiltere ile gerilime neden olan göçmen geçişini önlemek için kamplara müdahalesini sürdürüyor.

    Güvenlik güçleri, kullanılmayan demir yolu hattı boyunca uzanan kampa müdahale etti.

    GÖÇMEN KAMPI TAHLİYE EDİLDİ

    Ülkenin kuzeyindeki Dunkirk limanı yakınlarında, savaştan kaçtığını söyleyen göçmenlerin kurduğu çadır kampı yıkıldı.

    Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan göçmen sayısı bu yıl 25 bin 776'ya yükseldi. Geçen yıl 8 bin 461 olan bu sayı, 2019'da 1835'ti.

    Fransız polisi, göçmen kampına müdahale etti #1

    İNGİLTERE İLE FRANSA ARASINDA GERİLİM

    Denizi geçmeyi başaran göçmenlerin sayısındaki artış, İngiltere'nin tepkisini çekiyor.

    Londra yönetimi, Fransa'yı göçmenleri önleme konusunda yeterli müdahalede bulunmamakla suçluyor.

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