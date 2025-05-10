Friedrich Merz'den Rusya'ya yaptırım tehdidi

AA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya yakın bir tutum izleyen Merz, gelişmeleri yerinde görmek üzere Fransa, İngiltere ve Polonyalı liderlerle birlikte bugün Kiev'e ziyarette bulundu.

Merz, görüşmelerine ilişkin Bild gazetesine açıklama yaptı.

"TOP PUTİN'DE"

Ukrayna konusunda, barış müzakerelerine hazırlık yapmak için 30 günlük ateşkes çağrısı yaptıklarını ifade eden Merz, "Şimdi top (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'de. Putin'in bu teklife cevap vermesi lazım." dedi.

RUSYA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ

Merz, Putin'in bu çağrıyı reddetmesi durumunda bunun sonuçları olacağını vurgulayarak, "Yaptırımlar büyük ölçüde sertleştirilecek ve Ukrayna'ya daha büyük yardımlar yapılacak." ifadesini kullandı.

Bunların maddi ve askeri yardımları kapsayacağını vurgulayan Merz, ABD'nin yaptırımları sertleştirmeyi destekleyebileceğini ve ABD Başkanı Trump'ın "Putin'e karşı sabrının tükendiğinin açık" olduğunu kaydetti.

"SAVAŞI BİTİRECEKSE PEK ÇOK ŞEYE HAZIRIM"

Kendisinin Putin ile doğrudan görüşmeyi tamamen reddetmediğini belirten Merz, "Eğer böyle bir gerekliktik ortaya çıkarsa, eğer bu savaşın sona ermesine yardımcı olacaksa pek çok şeye hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ancak öncelikle bu hafta sonu ateşkesi sağlama hedefine ulaşıp ulaşılmayacağına bakılması gerektiğini kaydetti.

ÖN KOŞULSUZ 30 GÜN ATEŞKES ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ile tam dayanışmalarını ifade etmek için bu sabah saatlerinde Kiev'e gelmişti.

Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu kapsamda ABD ile birlikte Rusya'ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için "ön koşulsuz 30 gün ateşkes" çağrısı yaptıklarını belirtmişti.