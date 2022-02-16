G7 dışişleri bakanları, Ukrayna'yı görüşecek

Almanya, Ukrayna konulu acil durum toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya Vladimir Zelenskiy'in de katılması bekleniyor.

G7 ülkelerinin üst düzey diplomatları, Rusya-Ukrayna krizini ele almak üzere bir araya gelecek.

Görüşme, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek.

ALMANYA'DA ACİL TOPLANTI

Buna göre G7 dışişleri bakanları, bu hafta Almanya'da acil bir toplantı planlıyor.

ABD'yi Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken temsil edecek. Almanya heyetinin liderliğini, Başbakan Olaf Scholz yapacak.

ZELENSKİY KATILABİLİR

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de konferansa katılması bekleniyor.

TASS'ın haberine göre, son zamanlarda, Ukrayna ve Batı, Rusya'nın Ukrayna'nın olası bir "işgali" iddialarını daha sık tekrar etmeye başladı.

RUSYA: KİMSEYE TEHDİT DEĞİLİZ

Kremlin ise iddiaları "boş ve asılsız" olarak nitelendirerek, Rusya'nın kimseye tehdit oluşturmadığını söylüyor.