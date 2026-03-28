Gazze'de bir çocuk ağırlığınca iki su bidonu taşırken görüntülendi

Gazze'de çocuk olmak...

Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarına sürdüren İsrail, halihazırda yıllardır devam eden ablukayı daha da sıkılaştırdı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de altyapı sistemleri tamamen yerle bir olurken, Filistinlilerin gıda ve temiz suya ulaşımı da güç haline geldi.

Açlığın ve susuzluğun tam anlamıyla İsrail tarafından bir silah olarak kullanıldığı bölgeden gelen görüntüler ise vicdanları yaralamaya devam ediyor.

GAZZE'DEN ACI GÖRÜNTÜLER

Gazze'de kaydedilen görüntülerde küçük bir çocuğun ağırlığınca iki su bidonunu taşıdığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan acı görüntüler, kısa sürede binlerce görüntüleme aldı.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72 bin 263’e ulaştı.