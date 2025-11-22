Gazze'de can kaybı 69 bin 733'e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

ATEŞKESTEN BU YANA 318 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e, yaralı sayısı 788'e yükseldi.

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 180 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CAN KAYBI 70 BİNE DAYANDI

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 69 bin 733'e, yaralı sayısı 170 bin 863'e yükseldi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.