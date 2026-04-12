Gazze'de can kaybı 72 bin 329'a yükseldi

İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde hastanelere 2 kişinin cenazesinin ulaştırıldığını açıkladı.

ENKAZ ALTINDAN CANSIZ BEDENLER ÇIKARILMAYA DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybedenlerden birinin son saldırılarda yaşamını yitirdiği, diğerinin ise önceki saldırıların ardından enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralanan 8 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 750 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlıktan paylaşılan son verilere göre, İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 750’ye, yaralı sayısı ise 2 bin 90’a yükseldi.

CAN KAYBI 72 BİN 329'A ÇIKTI

Açıklamada ayrıca İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 72 bin 329’a, yaralı sayısının ise 172 bin 192’ye yükseldiği bildirildi.