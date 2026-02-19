Gazze'de can kaybı 72 bin 69'a yükseldi

Gazze'de 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal eden İsrail, Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

İsrail, Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e, yaralı sayısı bin 630'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 69'a, yaralı sayısı 171 bin 728'e ulaştı.