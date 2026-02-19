İsrail, ABD'nin olası İran saldırısına yönelik Lübnan sınırında alarma geçti

ABD ve İran arasındaki gerilim tam gaz devam ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump İran'da yaşanan ekonomik krizler kaynaklı protestolarda halkı desteklediğini dile getirip İran'ın ruhani lideri Hamaney'e gözdağı vermişti.

Yakın zamanda Hamaney ve Donald Trump Cenevre'de görüştüler

İSRAİL'E MİSİLLEME YAPILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Müzakere süreci ve iki ülke arasındaki gerilim devam ederken İsrail basını olası İran saldırısına ilişkin bir değerlendirmeyi paylaştı.

Yerel basın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ABD'nin İran'a saldırması durumunda Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme yapabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Haberde, bu değerlendirme üzerine Lübnan sınırında alarm seviyesinin yükseltildiği, çok cepheli bir tırmanış ihtimaline karşı tüm acil durum birimlerine hazırlık talimatı verildiği kaydedildi.

"EĞER SALDIRIYA UĞRARSAK GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİRİZ"

İsrail ordusunun, ABD’nin İran’a saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah kaynaklı olası bir tırmanışa karşı Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdığı aktarılan haberde, ABD basınına göre Amerikan ordusunun hafta sonuna kadar İran’a saldırmaya hazır olduğu, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz karar vermediği ifade edildi.

Haberde, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin’in yaptığı açıklamada, ordunun “ABD’nin İran’a yakın zamanda saldırı düzenleme ihtimaline karşı tam hazırlık halinde olduğunu” söylediği ve “Eğer saldırıya uğrarsak güçlü şekilde karşılık veririz.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

YÜKSEK ALARM DURUMU BİLDİRİLDİ

KAN’ın isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ayrıca, ABD’nin İran’a karşı herhangi bir askeri adımı İsrail ile günler öncesinden yapılacak koordinasyon ve bildirim olmadan atmayacağı ifade edildi.

İsrail basınında daha önce yer alan haberlerde de ABD’nin İran’a olası saldırısını “yakın zamanda” başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği bildirilmişti.