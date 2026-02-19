Polonya Başbakanı Tusk: İran’ı derhal terk edin

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Zielonka’daki Askeri Silahlanma Teknik Enstitüsü’nde incelemelerde bulundu.

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Tusk, İran’da bulunan Polonya vatandaşlarına seslenerek, “Lütfen derhal İran’ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin” dedi.

"ÇATIŞMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri hamlesine işaret eden Tusk, kimseyi korkutmak istemediğini ancak riskin ciddi olduğunu vurguladı.

Geçmişte yaşanan krizleri hatırlatan Tusk, çağrısının ciddiye alınmasını isteyerek, “Önümüzdeki birkaç ya da on küsur saat içinde tahliye ihtimali artık mümkün olmayabilir” ifadelerini kullandı.

OLASI KRİZ SENARYOSUNA KARŞI UYARI

Tusk’un açıklamaları, bölgede artan gerilim ve olası askeri gelişmelerin Avrupa ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini ortaya koydu. Polonya hükümetinin, vatandaşlarının güvenliği için süreci anbean izlediği belirtildi.