Gazze'de çocuklar uçurtma uçurdu

Gazze'de onlarca çocuk, 11 gün süren İsrail saldırılarının olumsuz psikolojik etkileriyle mücadele etmek amacıyla sahil şeridinde uçurtma uçurdu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

SALDIRILARDA 254 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

ONLARCA ÇOCUK, SALDIRILARDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

11 gün süren İsrail'in kanlı saldırılarına şahit olan Gazze'de yaşayan onlarca çocuğun, psikolojileri olumsuz etkilendi. Bunun üzerine Gazze'deki çocukların psikolojilerini iyileştirmek için bir etkinlik düzenlendi.

Gazzeli çocuklar, saldırıların izlerini uçurtma uçurarak silmeye çalıştı

UÇURTMA UÇURDULAR

Etkinliğin koordinatörü Alye Ebu Meryem AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletme fikrinden hareketle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

HER BİR UÇURTMAYA İŞGAL ALTINDAKİ KENT YAZILDI

Etkinliğin çocukların kendine güveninin artmasına ve güven duygusu hissetmelerine yardımcı olduğunu belirten Ebu Meryem, etkinliğe 50 uçurtma ve 50 çocuğun katıldığını, her bir uçurtmanın üzerine işgal altındaki bir kent ya da köyün isminin yazıldığını aktardı.

Ebu Meryem, etkinlikle, çocukların zihninde İsrail saldırılarıyla bağlantılı kötü hatıraları güzel anlarla değiştirmeyi ve hayatlarına normal bir şekilde devam etmelerini amaçladıklarını kaydetti.