Gazze'de esir takasının 6. turu: Hamas esirleri Kızılhaç'a teslim ediyor

Haber Merkezi

Hafta başında İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle rehinelerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyuran Hamas, bugün esirleri teslim ediyor.

Kızılhaç'a ait araçlar Gazze'ye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm rehinelerin bugün öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini belirterek "kıyametin kopacağını" söylemişti.

Ancak önceki gün İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizi aşıldı.

TRUMP TEHDİT ETTİ

Hamas dün, serbest bırakılacak rehinelerin ismini açıkladı.

Sasha Alexander Trufanov, Sagui Dekel Chen ve Iair Horn Kızılhaç'a teslim ediliyor.

İsrail de karşılık olarak 369 Filistinli mahkum ve tutukluyu hapishanelerden salıverecek.

Takasla ilgili dün açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım, İsrail ne yapacak bilmiyorum" dedi.

ANLAŞMA 19 OCAK'TA İMZALANDI

Hamas ve İsrail, Mısır ile Katar'ın arabuluculuk çabalarının sonucunda 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanmıştı.