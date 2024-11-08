Gazze'de insanlık dramı: Hastalar imkansızlıktan ölüyor

AA

İsrail katliamı, dünyanın gözü önünde Gazze'yi kasıp kavuruyor...

Katil sürüsü, bir yandan bomba yağdırırken bir yandan uyguladıkları tecritle bölgedeki insanları tıbbi ve gıda malzemelerinden yoksun bırakıyor.

İMKANSIZLIKTAN HASTALAR ÖLÜYOR

İsrail'in yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde, tıbbi malzeme ve uzman doktor eksikliği nedeniyle yaralıların hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ablukanın devam ettiğini ve kuzeydeki durumun felaket olduğunu vurguladı.

"ÖLÜMCÜL ABLUKA"

"İmkansızlıklar ve uzman doktor ile cerrah eksikliği nedeniyle ölen yaralı sayısı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, su, yiyecek, ilaç ve tıbbi yardımların girmediği kuzeydeki ablukanın "ölümcül" olduğunu kaydetti.

Tıbbi malzeme ve doktor eksikliğinin yaşandığı Kemal Advan Hastanesi'nde hizmet seviyesinin minimumun da altında olduğunu aktaran Ebu Safiyye, dünya ülkelerine ve insan hakları örgütlerine Gazze'deki sağlık kurumlarına destek olma ve doktor ile tıbbi malzeme gönderme çağrısında bulundu.